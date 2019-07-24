Узбекистан создаст все условия для межафганской встречи в Самарканде

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" пока не получало приглашение участвовать в межафганском диалоге в Узбекистане, но если получит, готово его рассмотреть. Телеканал 1TV со ссылкой на участников предыдущей конференции, прошедшей 7-8 июля в Катаре, сообщил, что межафганская встреча пройдет через три или четыре недели в Самарканде. Также источник сообщил телеканалу, что стороны подпишут предварительный мирный договор в течение следующих двух недель.
*Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией .
В рамках утвержденной "дорожной карты", будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC.