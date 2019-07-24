Узбекистан создаст все условия для межафганской встречи в Самарканде

Точное время проведения переговоров будет объявлено по мере его согласования со всеми участниками межафганских переговоров.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекская сторона подтвердила готовность провести встречу межафганского диалога в Самарканде. Об этом заявили в МИД республики.

Узбекистан организует все условия для встречи правительства Афганистана и движения "Талибан"*.

Точное время проведения переговоров будет объявлено по мере его согласования со всеми участниками межафганских переговоров.

В ведомстве напомнили, что Узбекистан приветствует решение межафганской конференции в Дохе и принятую ее участниками совместную резолюцию о мире.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" пока не получало приглашение участвовать в межафганском диалоге в Узбекистане, но если получит, готово его рассмотреть. Телеканал 1TV со ссылкой на участников предыдущей конференции, прошедшей 7-8 июля в Катаре, сообщил, что межафганская встреча пройдет через три или четыре недели в Самарканде. Также источник сообщил телеканалу, что стороны подпишут предварительный мирный договор в течение следующих двух недель.

*Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией .