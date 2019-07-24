Темы, цели и факты: первый официальный визит Мирзиёева в Беларусь

В конце июля президент Узбекистана прилетит в Минск. Мирзиёев обсудит реализацию новых проектов, а также вместе с коллегой Александром Лукашенко подведет итоги уже проделанной работы.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В конце месяца состоится первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Беларусь, передает РИА Новости со ссылкой на заявление посола Узбекистана в Минске Насирджана Юсупова.

Поездка начнется 31 июля и продлиться до 1 августа. Примечательно, что это первый официальный визит главы Узбекистана в республику.

Отмечается, что в Минске будут подведены некоторые итоги уже проделанной совместной работы и определены новые перспективные проекты.

Ранее Лукашенко заявлял, что ждет Мирзиеева с визитом в любое удобное для него время, готов встречать его "как друга и брата".

В Минске 29-30 июля пройдет первый Форум регионов Белоруссии и Узбекистана, участие в нем примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран.

В сентябре 2018 года состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан, по его итогам был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, в том числе "дорожная" карта сотрудничества.