Умер президент Туниса

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в военном госпитале, главе государства было 92 года.
"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении администрации президента, опубликованном на странице в Facebook.
Политика госпитализировали днем в среду. В последние месяцы он неоднократно обращался к врачам из-за проблем со здоровьем.
Аль-Баджи Гаид ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.