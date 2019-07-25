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Флаг Туниса

Умер президент Туниса

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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В последние месяцы Аль-Баджи Гаид ас-Себси неоднократно обращался к врачам из-за проблем со здоровьем. 

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в военном госпитале, главе государства было 92 года.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении администрации президента, опубликованном на странице в Facebook

Политика госпитализировали днем в среду. В последние месяцы он неоднократно обращался к врачам из-за проблем со здоровьем. 

Аль-Баджи Гаид ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Теги:
политика, смерть, Президент, Тунис



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