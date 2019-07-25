Умер президент Туниса

В последние месяцы Аль-Баджи Гаид ас-Себси неоднократно обращался к врачам из-за проблем со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в военном госпитале, главе государства было 92 года.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении администрации президента, опубликованном на странице в Facebook.

Политика госпитализировали днем в среду. В последние месяцы он неоднократно обращался к врачам из-за проблем со здоровьем.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.