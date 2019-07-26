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ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Официальные результаты должны быть обнародованы до 5 августа включительно.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в Верховную раду. 

Мужчина смотрит бюллетень на избирательном участке во время парламентских выборов в Киеве
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Выборы на Украине: движение ради движения
Как сообщает РИА Новости, партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% голосов. За ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. На третьем месте — партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%.

В Верховную раду также прошли партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%) и вокалиста украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%). Остальным не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Официальные результаты должны быть обнародованы до 5 августа включительно.

Теги:
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы, Украина



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