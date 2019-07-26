ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
В Верховную раду также прошли партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10%) и вокалиста украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" (5,82%). Остальным не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Официальные результаты должны быть обнародованы до 5 августа включительно.