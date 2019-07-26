Назначен новый посол Индии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поздравил Сантоша Джа с назначением на пост чрезвычайного и полномочного посла Индии в республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Абдулазиз Камилов и Сантош Джа обсудили актуальную повестку дня узбекско-индийских отношений. Министр пожелал новому главе индийской дипломатической миссии плодотворной работы.

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Предыдущим чрезвычайным и полномочным послом Индии в Узбекистане был Винод Кумар. Он завершил свою миссию в апреле этого года.

Индия признала независимость Узбекистана одна из первых, в 1991 году. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 18 марта 1992 года.