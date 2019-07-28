Шавкат Мирзиёев поздравил президента Перу

Сегодня в Перу отмечают День независимости. Этот праздник считается одним из важнейших в стране.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 июля поздравил Мартина Альберто Вискарру Корнехо с Днем независимости. Об этом сообщили на сайте главы государства.

Этот день отмечают в честь декларирования независимости страны от Испанской империи 28 июля 1821 года.

Празднования продолжаются в течении двух дней: 28 июля — в честь получения независимости Перу, которая была провозглашена освободителем Перу — генералом José de San Martín, и 29 июля — в честь армии и национальной полиции Перу.