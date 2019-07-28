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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Перу

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Сегодня в Перу отмечают День независимости. Этот праздник считается одним из важнейших в стране.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 июля поздравил Мартина Альберто Вискарру Корнехо с Днем независимости. Об этом сообщили на сайте главы государства.

Этот день отмечают в честь декларирования независимости страны от Испанской империи 28 июля 1821 года.

Празднования продолжаются в течении двух дней: 28 июля — в честь получения независимости Перу, которая была провозглашена освободителем Перу — генералом José de San Martín, и 29 июля — в честь армии и национальной полиции Перу.

Теги:
президент Узбекистана, Президент, президент, Перу, Перу



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