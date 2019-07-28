В Бухаре состоялись очередные переговоры о границе с Туркменистаном

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В г.Бухаре встретились рабочие группы Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

Стороны обговорили возможности проведения проектной демаркационной линии государственных границ на их отдельных участках и договорились представить проектные решения и варианты соглашений на следующей встрече.

По завершению встречи руководители делегаций Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали итоговый документ.

Комиисии уже встречались ранее в городе Ургенч. Также Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами, сообщает МИД Узбекистана. Очередная встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской госграницы состоялась 11-17 апреля в Самарканде.