Президент Узбекистана подписал закон "Об оружии"

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Подписан Закон Республики Узбекистан "Об оружии". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
По основным параметрам и назначению оружие будет делится на:
- гражданское;
- служебное;
- боевое.
В свою очередь, гражданское оружие подразделяется на охотничье, спортивное и оружие самообороны.
К оружию самообороны относятся только газовые баллончики, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоковые устройства, искровые разрядники и другие устройства, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии.
Оружие запрещается носить в общественных местах в открытом виде (без кобуры).
Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.
В соответствии с законопроектом, право на приобретение гражданского спортивного оружия и оружия самообороны имеют граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста (для охотничьего - 21 год), после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства.
Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия - три месяца.
Отмечается, что разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия не предоставляет права на ношение и использование оружия и боевых припасов к нему.
Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования