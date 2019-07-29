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Президент Узбекистана подписал закон "Об оружии"

© Flickr / THOR
Политика
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Отмечается, что разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия не предоставляет права на ношение и использование оружия и боевых припасов к нему.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Подписан Закон Республики Узбекистан "Об оружии". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По основным параметрам и назначению оружие будет делится на:

  • гражданское;
  • служебное;
  • боевое.

В свою очередь, гражданское оружие подразделяется на охотничье, спортивное и оружие самообороны.

К оружию самообороны относятся только газовые баллончики, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоковые устройства, искровые разрядники и другие устройства, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Оружие запрещается носить в общественных местах в открытом виде (без кобуры).

Теперь разрешением на ношение и использование оружия будет заниматься Национальная гвардия Узбекистана.

В соответствии с законопроектом, право на приобретение гражданского спортивного оружия и оружия самообороны имеют граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста (для охотничьего - 21 год), после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства. 

Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия - три месяца. 

Отмечается, что разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия не предоставляет права на ношение и использование оружия и боевых припасов к нему.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования

Теги:
законодательство, новый закон, закон, травматическое оружие, огнестрельное оружие, стрелковое оружие, холодное оружие, оружие



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