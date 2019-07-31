Названы темы переговоров Мирзиёева и Лукашенко

Президент Узбекистана в среду прибывает в Минск с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Официальные переговоры президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева состоятся 1 августа, сообщает Sputnik Беларусь. Встреча пройдет во Дворце Независимости в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций.

По данным пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко и Мирзиёев обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничество, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.

"Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе", — отметили в пресс-службе.

Особое внимание будет уделено межрегиональному сотрудничеству, углублению производственной кооперации, обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами.

Кроме того, главы государств обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут пакет международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах. Также в планах — посещение выставки национальной продукции Узбекистана, которая проходит в белорусской столице.

Шавкат Мирзиёев прибывает в Минск с официальным визитом в среду. К его приезду в Минск был приурочен первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана, по итогам которого страны договорились о новых проектах и углублении сотрудничества по ряду направлений, от фармацевтики до производства сельскохозяйственной техники.

Александр Лукашенко посетил Узбекистан в сентябре прошлого года. Переговоры между лидерами двух стран получились насыщенными — помимо встречи в расширенном составе, президенты проговорили тет-а-тет около трех часов.

Тогда стороны подписали 19 документов, важнейшими из которых стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.

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