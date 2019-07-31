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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко

Хоккеиста на вышиванку: Мирзиёев и Лукашенко обменялись подарками

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Минск, где 1 августа проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана провел неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в его резиденции "Заславль", сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Президенты прогулялись по территории резиденции и обменялись подарками. Лукашенко на правах хозяина преподнес своему узбекскому гостю белорусскую вышиванку и панно "Беларус", а его сын Николай вручил Шавкату Мирзиёеву статуэтку зубра. Узбекский лидер также прибыл не с пустыми руками: Александру Лукашенко он подарил статую хоккеиста, зная о спортивных увлечениях своего белорусского коллеги.

Визит Шавката Мирзиёева в Минск
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом
Примечательно также, что неформальная беседа двух лидеров проходила в резной беседке, подаренной Шавкатом Мирзиёевым Лукашенко во время его визита в Ташкент.

Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Беларусь в сред днем. основная часть мероприятий состоится 1 августа. Мирзиёев и Лукашенко проведут переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере.

Теги:
Узбекистан, Беларусь, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



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