ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым, сообщает сайт главы РК.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия Кыргызстана и Узбекистана. Особое внимание было уделено вопросам демаркации и делимитации границ. Также политики обговорили нюансы энергетического, межрегионального и межпарламентского сотрудничества.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызско-узбекские вопросы всегда рассматриваются в приоритетном порядке во внешней политике страны.
Президент РК и премьер-министр РУз договорились укреплять отношения между приграничными регионами Кыргызстана и Узбекистана.
Ранее премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в скором времени посетит Бишкек.