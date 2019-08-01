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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана

© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Политика
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Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызско-узбекское сотрудничество всегда рассматривается в приоритетном порядке во внешней политике страны.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым, сообщает сайт главы РК.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия Кыргызстана и Узбекистана. Особое внимание было уделено вопросам демаркации и делимитации границ. Также политики обговорили нюансы энергетического, межрегионального и межпарламентского сотрудничества.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызско-узбекские вопросы всегда рассматриваются в приоритетном порядке во внешней политике страны.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику.
© Правительство Кыргызской Республики
Абдулла Арипов посещает с рабочим визитом Кыргызстан
Главное в введении международного сотрудничества двух стран - все вопросы должны решаться на взаимовыгодных условиях.

Президент РК и премьер-министр РУз договорились укреплять отношения между приграничными регионами Кыргызстана и Узбекистана.

Ранее премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в скором времени посетит Бишкек.

Теги:
Абдулла Арипов, президент, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан



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