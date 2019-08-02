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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Пекине провел встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Мирзиёев по телефону обсудил с Лукашенко итоги визита в Беларусь

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (13)
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Президент Узбекистана пригласил Александра Лукашенко посетить республику с официальным визитом в удобные для него сроки.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Беларуси Александр Лукашенко пообщались по телефону.

Узбекский лидер выразил благодарность Лукашенко за теплый прием. 

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенты отметили, что узбекско-белорусский саммит вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень. В частности, по итогам Форума регионов и Национальной промышленной выставки Узбекистана в Минске заключены экспортно-импортные контракты и соглашения о кооперации ведущих предприятий на сумму около 300 миллионов долларов.

Мирзиёев и Лукашенко посетили промышленную выставку Узбекистана в Минске

В ходе телефонного разговора обсуждены достигнутые договоренности и принятые документы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах. 

В завершение беседы Мирзиёев вновь пригласил Лукашенко посетить Узбекистан с официальным визитом в удобные для него сроки.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (13)
Теги:
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Беларусь, Узбекистан



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