Опыт Израиля поможет Узбекистану в области здравоохранения

Узбекистан при помощи Израиля планирует поэтапное внедрение цифровизации медицины, а также повышение качества медобслуживания и страхования.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Посол Узбекистана Саид Рустамов встретился с начальником Департамента международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашером Салмоном, сообщает МИД республики.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области охраны здоровья. Узбекистан при помощи Израиля планирует поэтапное внедрение цифровизации медицины, а также повышение качества медобслуживания и страхования. Полезен будет и опыт Израиля в профилактике заболеваний, диагностике и комплексном обучении персонала.

Кроме того, на ноябрь текущего года запланирован визит в Узбекистан Ашера Салмона для проведения предметных переговоров в профильных ведомствах республики.