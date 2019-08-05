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Снимки, полученные с помощью портативного рентгена

Опыт Израиля поможет Узбекистану в области здравоохранения

© Sputnik / Варвара Гертье
Политика
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Узбекистан при помощи Израиля планирует поэтапное внедрение цифровизации медицины, а также повышение качества медобслуживания и страхования.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Посол Узбекистана Саид Рустамов встретился с начальником Департамента международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашером Салмоном, сообщает МИД республики.

Снимки, полученные с помощью портативного рентгена
© Sputnik / Варвара Гертье
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Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области охраны здоровья. Узбекистан при помощи Израиля планирует поэтапное внедрение цифровизации медицины, а также повышение качества медобслуживания и страхования. Полезен будет и опыт Израиля в профилактике заболеваний, диагностике и комплексном обучении персонала.

Кроме того, на ноябрь текущего года запланирован визит в Узбекистан Ашера Салмона для проведения предметных переговоров в профильных ведомствах республики.

Теги:
здоровый образ жизни, состояние здоровья, оздоровление, здоровье, медикаменты, Медицина



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