Опыт Израиля поможет Узбекистану в области здравоохранения

Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области охраны здоровья. Узбекистан при помощи Израиля планирует поэтапное внедрение цифровизации медицины, а также повышение качества медобслуживания и страхования. Полезен будет и опыт Израиля в профилактике заболеваний, диагностике и комплексном обучении персонала.
Кроме того, на ноябрь текущего года запланирован визит в Узбекистан Ашера Салмона для проведения предметных переговоров в профильных ведомствах республики.
Изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на 3 основных этапа. В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам в связи с незаконным изъятием земельных участков.