Главы МИД Узбекистана и Турции встретились в Анкаре

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Анкаре состоялось первое заседание Группы планирования совместной стратегии под председательством Министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, сообщает МИД РУз.
Министры обсудили выполнение договоренностей, состояние и перспективы развития дальнейшего сотрудничества.
Главы МИД отметили, что узбекско-турецкий диалог развивается на различных уровнях и форматах, плодотворные итоги состоявшегося 22-23 июля 2019 года в Анкаре заседания узбекско-турецкой Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Следующая встреча в подобном формате пройдет в 2020 году в Ташкенте.