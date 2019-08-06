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Главы МИД Узбекистана и Турции встретились в Анкаре

© МИД Узбекистана
Политика
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Министры обсудили выполнение договоренностей, состояние и перспективы развития дальнейшего сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Анкаре состоялось первое заседание Группы планирования совместной стратегии под председательством Министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, сообщает МИД РУз.

Министры обсудили выполнение договоренностей, состояние и перспективы развития дальнейшего сотрудничества.

Главы МИД отметили, что узбекско-турецкий диалог развивается на различных уровнях и форматах, плодотворные итоги состоявшегося 22-23 июля 2019 года в Анкаре заседания узбекско-турецкой Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Железнодорожный узел
© Sputnik / Виталий Аньков
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По итогам 2018-го товарооборот между двумя странами увеличился на 40,5% и составил 2 млрд 172 млн долл. США. За январь-июнь текущего года товарооборот между странами насчитывал 1 млрд 142,7 млн долл. США, что превышает показатели за тот же период 2018-го на 22%. Количество компаний с участием турецкого капитала выросло на 50% и составило 1081.

Следующая встреча в подобном формате пройдет в 2020 году в Ташкенте.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция



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