Узбекистан и Германия планируют открыть авиарейсы по новым маршрутам

Стороны обсудили вопросы узбекско-германского взаимодействия в сфере развития транспортной инфраструктуры, в области воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Посол Узбекистана в Германии Набижон Касимов встретился в Берлине с госсекретарем Федерального министерства транспорта и дигитализации ФРГ Гуидо Берманом, сообщает МИД Узбекистана.

С учетом значительного роста потока туристов стороны обсудили тему открытия между Узбекистаном и Германией дополнительных авиарейсов по новым маршрутам.

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Также были рассмотрены вопросы узбекско-германского взаимодействия в сфере развития транспортной инфраструктуры, в области воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

"Немецкие эксперты готовы консультировать узбекских партнеров по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В итоге достигнута договоренность о продолжении двусторонних консультаций на регулярной основе.

Напомним, в июле Набижон Касимов встретился с канцлером германии Ангелой Меркель.

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Посол Узбекистана в Берлине был приглашен в правительственную резиденцию "Мезеберг", где состоялся официальный прием глав дипломатических миссий и международных организаций.

В ходе переговоров с канцлером ФРГ отмечалась растущая динамика отношений между странами. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в Германию в январе, ответный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан проходил в мае.