Мирзиёев позвонил Жээнбекову после задержания Атамбаева: о чем они говорили

Президент Узбекистана провел телефонный разговор со своим кыргызстанским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг задержания Алмазбека Атамбаева.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе беседы президенты обсудили не только вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, но, прежде всего, ситуацию в Кыргызстане. Со своей стороны Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в Кыргызской республике и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в этой стране.

Также стороны подтвердили свое стремление к дальнейшей реализации намеченных проектов и отметили необходимость более тесного взаимодействия для окончательного правового оформления пограничного статуса в интересах обеспечения безопасности.

В Кыргызстане вторые сутки сохраняется напряженная обстановка, вызванная задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Вечером 7 августа спецназ ГКНБ республики предпринял попытку штурма резиденции бывшего главы государства в поселке Кой-Таш, однако операция провалилась. Сторонникам Атамбаева удалось не только отразить штурм, но даже захватить несколько спецназовцев в заложники.

На другой день, 8 августа, было созвано экстренное заседание парламента Кыргызстана, где была дана оценка действиям силовиков, а также выдвинуты обвинения против экс-президента и его сторонников, оказавшим вооруженное сопротивление. После второго штурма резиденции Атамбаев сдался властям и в настоящее время находится в следственном комитете ГКНБ Кыргызстана. Его сторонники пытались устроить митинг в центре Бишкека, но силами правопорядка незаконная акция была пресечена.

В ходе стычек с полицией и столкновений у резиденции Атамбаева за два дня в общей сложности пострадали около 90 человек. Один из спецназовцев скончался в больнице от пулевого ранения.

Ранее пресс-служба СГБ Узбекистана заявляла, что обстановка на узбекско-кыргызской границе стабильная, охрана пропускных пунктов и пограничной полосы идет в штатном режиме.

Несмотря на сложную обстановку в стране заседание Евразийского межправительственного совета все-таки состоится в городе Чоллон-Ата. Прибывший на эту встречу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией и надеется на разрешение конфликта в рамках закона.