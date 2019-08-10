Президент Таджикистана произвел новые назначения

Личности людей, утвержденных на должности начальника Управления Пограничных войск ГК нацбезопасности в Согдийской области и начальника Управления тыла Пограничных войск, не разглашаются.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел в государственном аппарате и ведомствах новые назначения, сообщает Sputnik Таджикистан.

В частности, был снят с поста председателя Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Зикрихудо Самадзода.

Заместителем министра транспорта Таджикистана назначена Шоиста Саидмуродзода, также были назначены первый заместитель и заместитель ГУ "Таджикфильм".

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Распоряжениями президента Таджикистана Шараф Файзуллозода назначен заместителем секретаря Совета безопасности, а Бахтиёр Зухурзода и Джамшед Рахмонзода - советниками в той же структуре.

Произошли изменения и в военной структуре Таджикистана: Хикматулло Пиракзода назначен на должность первого заместителя командующего Пограничных войск ГК национальной безопасности Таджикистана, став начальником штаба.

Личности людей, утвержденных на должности начальника Управления Пограничных войск ГК нацбезопасности в Согдийской области и начальника Управления тыла Пограничных войск, не разглашаются.