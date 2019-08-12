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Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов

Бердымухамедов предложил соседям создать инновационный город "Каспий"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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По словам главы Туркменистана, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе Каспийского экономического форума предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий". Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

"Считаем целесообразным сформировать важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать Международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город "Каспий"", - заявил Бердымухамедов.

Туркменский лидер подчеркнул, что в этой своеобразной лаборатории ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийских и других государств вместе будут работать над созданием нового технологического плана для Каспия.

По словам Бердымухамедова, в инновационном городе создадут цифровые кластеры.

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Теги:
Каспийское море, Туркменистан



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