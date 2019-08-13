Зеленский упрощает предоставление гражданства россиянам

Рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта могут в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства страны россиянам. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Речь в нем идет о людях, подвергшихся "преследованиям по политическим убеждениям".

Новые правила также будут распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

В ноябре прошлого года Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы, как заявил бывший президент страны Петр Порошенко, помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий" и не дать гражданам России "совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения гражданства РФ. В декабре он подписал закон, дающий главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке, а в апреле — указ, касающийся жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Путин заявил, что данный вопрос носит исключительно гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.

Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий.