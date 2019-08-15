Мирзиёев обязал министров отчитываться перед кенгашами

На расширенном совещании президент подвел итоги первого полугодия и определил приоритетные задачи для дальнейшего развития.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Расширенное совещание по итогам первого полугодия под председательством президента состоялось в Ташкенте, сообщает МИД Узбекистана.

В совещании приняли участие руководители палат Олий Мажлиса, премьер-министр, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, главы министерств, ведомств, хозяйственных объединений и коммерческих банков.

Экономика

Отмечается, что в первом полугодии объем валового внутреннего продукта вырос на 5,8 процента, производства промышленной продукции – на 6,9 процента. В распоряжении местных бюджетов осталось свыше 2,6 триллиона сумов или в 1,5 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы бюджета составили почти 51 триллион сумов или выполнены на 109 процентов относительно прогноза.

Президент считает необходимым кардинально реформировать банковскую систему, внедрить современные виды банковских услуг и повысить их качество. Особое внимание Мирзиёев уделил вопросу предотвращения резкого роста цен.

Инфляция за первые 6 месяцев составила 5,6%, что не превысило прогнозы.

Затронут также вопрос повышения роли промышленности в экономике. Этот показатель за последнее время вырос с 26% до 30%, но, по мнению президента, это все еще не соответствует масштабу начатых реформ.

Инвестиции

"Год активных инвестиций" тоже дает свои результаты. Освоено почти 86 триллионов сумов инвестиций. Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели освоения прямых иностранных инвестиций выросли в 2,7 раза, привлечения средств международных финансовых институтов – в 3,7 раза.

Впервые в истории страны доля инвестиций в ВВП превысила 38%, хотя в предыдущие годы этот показатель всегда был меньше 25%.

Как отметил президент, для экономического роста необходимо продолжать привлекать инвестиции и наращивать объемы экспорта.

Регионы

На совещании уделили внимание и работе с регионами. В рамках программы "Обод кишлок" преобразился облик 478 сел в 159 районах, к ним подведены вода, газ и электроснабжения. Также власти построили и отремонтировали 3,6 тысячи километров автомобильных дорог.

Министерствам и комитетам поручено в корне пересмотреть методы своей работы. Президент порекомендовал им почаще посещать регионы и встречаться с населением, а также усиленно помогать областным хокимиятам.

Промышленность

В 94 районах организовано 76 хлопково-текстильных кластеров. В этом году собран урожай зерна в объеме более 7 миллионов тонн. Создано 15 тысяч гектаров интенсивных садов и 11 тысяч гектаров виноградников.

В 80 стран мира экспортируется более 180 видов сельскохозяйственной продукции, что обеспечивает 20-25 процентов всех поступлений от экспорта. В аграрной сфере занято 27 процентов экономически активного населения.

До конца года построят 12 логистических центров пропускной способностью 150 тысяч тонн и 224 холодильных складов вместимостью 143 тысячи тонн.

Социальная сфера

Проводится усердная работа в сферах образования, здравоохранения, туризма, спорта и науки, а также по поддержке женщин и молодежи.

К примеру, размер заработной платы работников социальной сферы увеличен в среднем в 1,5-2 раза. Налажена деятельность 14 новых вузов, в том числе 6 республиканских и 8 иностранных. Организовано обучение по 40 новым направлениям образования и 41 новой специальности. Квоты приема увеличены на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Страну посетило более 3 миллионов иностранных туристов, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Также экспортировано на 28 процентов больше туристических услуг, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На развитие женского предпринимательства выделено 100 миллиардов сумов. В течение первого полугодия освоен 41 процент этих средств, женщинами реализовано 1 755 проектов и создано 2 240 рабочих мест.