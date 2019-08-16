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Президенты Туркменистана и Узбекистана - Гурбангулы Бердымухаммедов и Шавкат Мирзиёев

МИД Узбекистана: Шавкат Мирзиёев готовится к визиту в Туркменистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Кроме того, страны могут возобновить прямой авиамаршрут Ташкент - Ашхабад.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Туркменистана Абдулазиз Камилов и Рашид Мередов в пятницу в Ашхабаде обсудили подготовку визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан, а также возобновление авиасообщения между странами, сообщил узбекистанский МИД.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
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По данным ведомства, в рамках межмидовских консультаций министры с удовлетворением констатировали близость и совпадение позиций двух стран по всем актуальным вопросам узбекско-туркменских отношений, международной и региональной политики.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Туркменистан", - говорится в сообщении на сайте узбекистанского МИД.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам восстановления прямого авиамаршрута Ташкент-Ашхабад, установления автобусного сообщения между областными центрами двух стран, упрощения порядка взаимных поездок граждан, добавили в ведомстве.

"По итогам консультаций министры подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2020-2021 годы", - добавили в министерстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Авиасообщение между Ашхабадом и Ташкентом было прервано в 2013 году в результате финансово-экономических разногласий, которые не конкретизируются. В мае 2017 года в ходе визита Мирзиёева в Туркменистан между двумя национальными авиаперевозчиками - авиакомпанией "Туркменистан" и "Узбекскими авиалиниями" - был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривал возобновление полетов туркменской авиакомпанией по маршруту Ашхабад-Ташкент-Ашхабад до конца 2017 года.

Теги:
Ашхабад, Ташкент, Абдулазиз Камилов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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