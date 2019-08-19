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Купол над зданием президентского дворца в Тбилиси.

Главы МИД Узбекистана и Грузии поздравили друг друга

© Sputnik / Катерина Совдагари
Политика
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Абдулазиз Камилов и Давид Залкалиани обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Грузией, сообщает пресс-служба МИД.

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Абдулазиз Камилов отметил, что ярким примером развития узбекско-грузинских отношений служит возобновление прямых авиарейсов между Тбилиси и Ташкентом и выразил уверенность, что плодотворное и конструктивное взаимодействие будет и впредь способствовать дальнейшему поступательному развитию и укреплению многопланового и взаимовыгодного узбекско-грузинского сотрудничества.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил главу МИД Узбекистана со знаменательной датой и отметил, что сотрудничество за сравнительно короткий срок достигло высокого уровня.

Теги:
Грузия, Грузия, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана



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