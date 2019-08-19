В Узбекистане хотят ввести новый Таможенный кодекс

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Новая редакция Таможенного кодекса Узбекистана опубликована для обсуждения на портале regulation.gov.uz.

Последний раз он менялся 20 января 2016 года. В новой редакции документ может стать гораздо меньше: сейчас состоит из 59 глав и 412 статей, а новый будет включать в себя 35 глав и 296 статей.

Основные изменения коснутся разделов о системах управления рисками, формах таможенного контроля и некоторых таможенных процедур. Также в предлагаемой редакции вводят новые понятия.

Данный проект был разработан в рамках реформирования таможенной службы по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

С текстом документа вы можете ознакомиться на портале, а также внести свои предложения.