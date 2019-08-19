В Узбекистане хотят ввести новый Таможенный кодекс

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Новая редакция Таможенного кодекса Узбекистана опубликована для обсуждения на портале regulation.gov.uz.
Последний раз он менялся 20 января 2016 года. В новой редакции документ может стать гораздо меньше: сейчас состоит из 59 глав и 412 статей, а новый будет включать в себя 35 глав и 296 статей.
Данный проект был разработан в рамках реформирования таможенной службы по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
С текстом документа вы можете ознакомиться на портале, а также внести свои предложения.