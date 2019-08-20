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Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В повестке дня президента – диалог с народом и определение новых проектов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 20 августа, отбыл в Каракалпакстан для ознакомления с ходом реформ, сообщается на официальном сайте.

В ходе двухдневной поездки планируется изучение созидательной работы, осуществляемой в городе Нукусе, а также Муйнакском, Канлыкульском, Караузякском, Тахиаташском и других районах, деятельности промышленных предприятий и фермерских хозяйств.

Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан
Сайт президента
Шавкат Мирзиёев отбыл в Каракалпакстан

В повестке дня – диалог с народом и определение новых проектов.

Напомним, в ходе прошлой поездки в Каракалпакстан в 2018 году Шавкат Мирзиёев посетил свадьбу и сделал молодоженам подарок – ключи от новой квартиры. 

Бракосочетание студентов Каракалпакского государственного университета Султана Торенова и Хурлиман Арзымовой проходило в городе Нукусе, 17 ноября председатель Олий Мажлиса Каракалпакстана Муса Ерниязов вручил молодоженам ключи.

Президент сделал подарок молодоженам >>

В середине ноября 2018 года Шавкат Мирзиёев совершил вторую рабочую поездку в Каракалпакстан в качестве главы государства. Он традиционно уделил много внимания местной экономике и, в частности, развитию производства в регионе, встретился с военнослужащими и предложил открыть в Нукусе первую в стране президентскую школу.

Теги:
президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Каракалпакстан



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