Ракетные планы США заставили Россию и Китай созвать заседание Совбеза ООН

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США заявили о разработке новых вооружений. Этот шаг и стал причиной, по которой Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти рассказал о разработке гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия. Ракеты такого типа подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа.

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Более того, уже на этой неделе Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая также ранее была запрещена вышеупомянутым договором.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При чем доказательств этого американская сторона так и не предоставила.