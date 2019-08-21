Вашингтон признал прогресс Узбекистана в обеспечении финансовой прозрачности

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В докладе Бюро по делам экономики и бизнеса Государственного департамента США Узбекистан признан одной из 13 стран мира, добившихся "значительного прогресса" в обеспечении финансовой прозрачности. В отчете проанализирована работа 140 государств.

В документе отмечается, что республика начала публикацию и общественное обсуждение проекта государственного бюджета. Обращается внимание на то, что власти Узбекистана обнародовали проект бюджета, его утвержденный вариант, а также отчет о его исполнении по итогам года.

Подчеркивается, что данная документация была легко доступна для широкой общественности, в том числе онлайн.

Для дальнейшего прогресса американское бюро рекомендовало обеспечить общедоступность информации о долговых обязательствах, достоверность бюджетных документов, полное изложение критериев и процедур для распределения лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов в законодательстве или нормативных актах.