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Вашингтон признал прогресс Узбекистана в обеспечении финансовой прозрачности

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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В США проанализировали соответствие Узбекистана минимальным требованиям финансовой прозрачности.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В докладе Бюро по делам экономики и бизнеса Государственного департамента США Узбекистан признан одной из 13 стран мира, добившихся "значительного прогресса" в обеспечении финансовой прозрачности. В отчете проанализирована работа 140 государств. 

В документе отмечается, что республика начала публикацию и общественное обсуждение проекта государственного бюджета. Обращается внимание на то, что власти Узбекистана обнародовали проект бюджета, его утвержденный вариант, а также отчет о его исполнении по итогам года.

Подчеркивается, что данная документация была легко доступна для широкой общественности, в том числе онлайн.

Для дальнейшего прогресса американское бюро рекомендовало обеспечить общедоступность информации о долговых обязательствах, достоверность бюджетных документов, полное изложение критериев и процедур для распределения лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов в законодательстве или нормативных актах.

Теги:
Вашингтон, США, Узбекистан



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