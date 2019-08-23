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Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса РУз

Говорит и показывает Сенат

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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11710

Заседание Сената Олий Мажлиса впервые в истории проходит в прямом эфире.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Трансляцию на официальной странице Верхней палаты парламента в Facebook ведет частный негосударственный телеканал Uzreport TV.

пленарное заседание сената Олий Мажлиса РУз
Sputnik / Дильшода Рахматова
Какие законы рассмотрит Сенат на заседании 23 августа

Напомним, это двадцать первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана. В повестке дня - рассмотрение законов "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", "О защите женщин от притеснений и насилия", "Об использовании атомной энергии в мирных целях", "О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста" и другие.

Накануне Председатель Сената Танзила Нарбаева встретилась с журналистами в рамках медиа-тура и рассказала о деятельности Верхней палаты Олий Мажлиса, а также о работе по совершенствованию процедуры принятия и отклонения законодательных решений.




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