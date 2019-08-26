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Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле

Президент Узбекистана провел переговоры с гендиректором ЮНЕСКО

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Гендиректор ЮНЕСКО отметила прогресс Узбекистана в деле сохранения культурного наследия.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / Uzbekistan_0668 Samarkand
Наследие Самарканда вне опасности – ЮНЕСКО

Мирзиёев и Азуле обсудили развитие дальнейшего партнерства и реализацию договоренностей, в том числе достигнутых по итогам очередной сессии Комитета Всемирного наследия.

Глава ЮНЕСКО: сохранение наследия - наша общая задача

Стороны затронули вопрос расширения сети кафедр ЮНЕСКО в Узбекистане. Речь идет о создании в ведущих вузах республики таких кафедр, как "Сравнительное исследование мировых религий", "Водная дипломатия, управление водными ресурсами и охрана окружающей среды", "Культурный туризм".

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере культуры, образования и науки, гендерной политики, а также экологии, включая преодоление последствий Аральской катастрофы.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, переговоры, ЮНЕСКО, Узбекистан



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