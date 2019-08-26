Президент Узбекистана провел переговоры с гендиректором ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев и Азуле обсудили развитие дальнейшего партнерства и реализацию договоренностей, в том числе достигнутых по итогам очередной сессии Комитета Всемирного наследия.

Глава ЮНЕСКО: сохранение наследия - наша общая задача

Стороны затронули вопрос расширения сети кафедр ЮНЕСКО в Узбекистане. Речь идет о создании в ведущих вузах республики таких кафедр, как "Сравнительное исследование мировых религий", "Водная дипломатия, управление водными ресурсами и охрана окружающей среды", "Культурный туризм".

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере культуры, образования и науки, гендерной политики, а также экологии, включая преодоление последствий Аральской катастрофы.