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Узбекистан присоединился к двум международным конвенциям

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Документы о присоединении к международным конвенциям пописал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 27 — Sputnik. Узбекистан присоединился к еще двум международным документам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства Юстиции Узбекистана.

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В соответствии с законами, подписанными президентом 27 августа 2019 года, ратифицированы конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве (Женева, 25 июня 1969 года) и конвенция № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле (Женева, 11 июля 1947 года) Международной организации труда. 

Международная организация труда — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств. С 1920 года штаб-квартира Организации — Международного бюро труда, находится в Женеве.

Теги:
конвенция, Международная организация труда, Ташкент, Узбекистан



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