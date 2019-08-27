Узбекистан присоединился к двум международным конвенциям

ТАШКЕНТ, 27 — Sputnik. Узбекистан присоединился к еще двум международным документам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства Юстиции Узбекистана.

Узбекистан присоединился к Кишиневской конвенции о правовой помощи>>

В соответствии с законами, подписанными президентом 27 августа 2019 года, ратифицированы конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве (Женева, 25 июня 1969 года) и конвенция № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле (Женева, 11 июля 1947 года) Международной организации труда.

Международная организация труда — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств. С 1920 года штаб-квартира Организации — Международного бюро труда, находится в Женеве.