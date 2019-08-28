Новый посол Великобритании встретился с главой МИД

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 28 августа нынешнего года принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлота.

Глава дипломатической миссии вручил копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

Абдулазиз Камилов поздравил Тимоти Торлота с началом работы в республике и выразил надежду на его активную позицию в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений. В ходе встречи обсудили также актуальные вопросы партнерства, с удовлетворением констатировали динамичный характер двусторонних связей и продуктивные итоги визита в Лондон 9-12 июля правительственной делегации Узбекистана.

На встрече подтвержден взаимный интерес Узбекистана и Великобритании к реализации имеющегося значительного потенциала по расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.