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Новый посол Англии встретился с главой МИД

Новый посол Великобритании встретился с главой МИД

Политика
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Как сообщает пресс-служба МИД, глава дипломатической миссии Великобритании вручил Абдулазизу Камилову копии верительных грамот.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 28 августа нынешнего года принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлота.

Глава дипломатической миссии вручил копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

Посол Малайзии Хенди Ассан
© МИД Узбекистана
Камилов принял копии верительных грамот от посла Малайзии

Абдулазиз Камилов поздравил Тимоти Торлота с началом работы в республике и выразил надежду на его активную позицию в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений. В ходе встречи обсудили также актуальные вопросы партнерства, с удовлетворением констатировали динамичный характер двусторонних связей и продуктивные итоги визита в Лондон 9-12 июля правительственной делегации Узбекистана.

На встрече подтвержден взаимный интерес Узбекистана и Великобритании к реализации имеющегося значительного потенциала по расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Теги:
Узбекистан, Посол, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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