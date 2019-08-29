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С начала года товарооборот между Узбекистаном и Ираном вырос на 40%

С начала года товарооборот между Узбекистаном и Ираном вырос на 40%

© МИД Узбекистана
Политика
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Активизировались торгово-экономические, инвестиционные связи и культурно-гуманитарные обмены.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 29 августа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Бахмана Огоразий Дурманий, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Флаг Ирана
© Sputnik / Стрингер
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Приветствуя посла, он поздравил его с успешным завершением четырехлетней деятельности в Узбекистане, которая носила продуктивный характер и служила укреплению и расширению узбекско-иранских отношений. Активизировались торгово-экономические, инвестиционные связи и культурно-гуманитарные обмены.

В январе-июне текущего года двусторонний товарооборот составил 213,8 млн долл. США, что почти на 40% больше аналогичного периода 2018-го.

Посол со своей стороны выразил признательность за созданные благоприятные условия для успешного исполнения его миссии в Узбекистане.




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