С начала года товарооборот между Узбекистаном и Ираном вырос на 40%

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 29 августа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Бахмана Огоразий Дурманий, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Приветствуя посла, он поздравил его с успешным завершением четырехлетней деятельности в Узбекистане, которая носила продуктивный характер и служила укреплению и расширению узбекско-иранских отношений. Активизировались торгово-экономические, инвестиционные связи и культурно-гуманитарные обмены.

В январе-июне текущего года двусторонний товарооборот составил 213,8 млн долл. США, что почти на 40% больше аналогичного периода 2018-го.

Посол со своей стороны выразил признательность за созданные благоприятные условия для успешного исполнения его миссии в Узбекистане.