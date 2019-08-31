Президент Казахстана поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Токаев подчеркнул продуктивность двусторонних связей и выразил уверенность в поступательном развитии отношений между государствами.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю празднования Дня независимости, сообщила пресс-служба Токаева.

В поздравительном письме Мирзиёеву Токаев отметил большие успехи Узбекистана, достигнутые за годы независимости, и динамичное развитие казахско-узбекского диалога, основанного на многовековой дружбе и общей истории. Глава государства подчеркнул продуктивность двусторонних связей и выразил уверенность в поступательном развитии отношений между государствами.

"Уверен, наша совместная работа станет гарантией успеха в дальнейшем расширении многогранного стратегического партнерства между нашими братскими странами", – говорится в сообщении.

Напомним, жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

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Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.