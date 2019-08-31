Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды

Награжденные, в свою очередь, поблагодарили главу государства за оказанное высокое внимание.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В соответствии с указами президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в преддверии 28-летия независимости страны группа граждан, достигших высоких результатов в различных сферах, а также иностранных граждан, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества, была награждена орденами и медалями, были присвоены почетные звания, сообщается на сайте президента.

В резиденции Куксарой 31 августа состоялась церемония вручения этих высоких наград. Президент поздравил собравшихся и в их лице – всех соотечественников, которые сегодня принимают государственные награды на местах.

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Отмечалось, что в последние годы в стране осуществляются масштабные реформы, первые результаты которых дают о себе знать.

"Никогда прежде диалог с народом не выходил на такой уровень. Только слушая людей, мы можем строить верные планы. Изменения, происходящие во всех регионах и сферах, - это результат работы, проводимой сообща с народом", - сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поименно перечислил и поздравил награжденных, присутствующих на церемонии, назвав их истинными сынами и дочерями нашей Родины, добросовестными людьми с высоким чувством долга.

"Перед нами стоят сложные задачи. Мы поставили амбициозные цели, так как уверены в нашем народе, в таких отважных и самоотверженных соотечественниках, как вы", - отметил глава государства.

Президент выразил собравшимся признательность за плодотворный, честный и самоотверженный труд, за то, что они служат образцом для молодежи. Президент торжественно вручил награды соотечественникам и иностранным дипломатам.

Награжденные, в свою очередь, поблагодарили главу государства за оказанное высокое внимание.