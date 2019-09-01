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Абдулазиз Камилов принял посла Японии Ёшинори Фуджияму

Абдулазиз Камилов принял посла Японии Ёшинори Фуджияму

МИД Узбекистана
Политика
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По мнению двух сторон, запланированные встречи послужат активизации узбекско-японского диалога и придадут импульс всему комплексу двусторонних отношений.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Вчера, 31 августа 2019 года, министр иностранных дел республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Японии Ёшинори Фуджияму, сообщает МИД.

"Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением на высокий и ответственный пост и пожелал ему плодотворной работы," - говорится в сообщении.

В ходе состоявшейся беседы подчеркнут высокий уровень доверия и взаимопонимания между двумя странами, совпадение взглядов и близкие подходы по текущей повестке сотрудничества, а также международной и региональной проблематике.

Стороны отметили огромный потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимную заинтересованность в наращивании взаимодействия на данном направлении.

Отдельное внимание на встрече было уделено практическим аспектам подготовки к предстоящим визитам на высшем и высоком уровнях.

Также была выражена уверенность, что запланированные встречи послужат активизации узбекско-японского диалога и придадут импульс всему комплексу двусторонних отношений.

Теги:
Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Посол, Япония, Япония, Узбекистан, Узбекистан



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