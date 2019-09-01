Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Глава РФ отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с национальным праздником республики – Днем независимости, высоко оценив развитие отношений между государствами, сообщает пресс-служба президента РФ.

"Владимир Путин высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Россией и Узбекистаном, основывающихся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в дальнейшем успешном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Также в поздравлении глава РФ отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также ее конструктивную роль в региональных и международных делах.

Глава ООН поздравил Узбекистан с Днем независимости >>

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравил народ Узбекистана с 28-й годовщиной независимости страны.

Лидеры стран Центральной Азии и других государств уже успели поздравить Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.