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Дмитрий Медведев поздравил Абдуллу Арипова

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Российский премьер отметил, что совместные проекты РФ и Узбекистана имеют большие перспективы.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Узбекистана  с национальным праздником – Днем независимости, сообщает пресс-служба правительства РФ.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Премьер отметил, что российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Также укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре.

Медведев убежден, что активная работа на уровне глав правительств будет способствовать  расширению практической кооперации, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных программ и инициатив в различных областях.

Теги:
День независимости, День независимости, Дмитрий Медведев, Абдулла Арипов, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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