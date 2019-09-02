Дмитрий Медведев поздравил Абдуллу Арипова

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Премьер отметил, что российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Также укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре.

Медведев убежден, что активная работа на уровне глав правительств будет способствовать расширению практической кооперации, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных программ и инициатив в различных областях.