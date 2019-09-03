Вячеслав Володин в сентябре посетит Узбекистан

Во время визита запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством республики.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане, сообщает РИА Новости.

"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит спикера Госдумы в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством страны. Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий", - говорится в сообщении.

Также известно, что 23-24 сентября делегация ГД во главе с Володиным примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

По словам издания, на совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности.

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Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов договорились об активизации сотрудничества по парламентской линии в 2018 году.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016-го в Москве, второе - 27-28 июня 2017 года в Сеуле.