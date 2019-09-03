10:56 03 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Пленарное заседание Госдумы РФ

Вячеслав Володин в сентябре посетит Узбекистан

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
2201

Во время визита запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством республики.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане, сообщает РИА Новости.

"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит спикера Госдумы в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством страны. Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий", - говорится в сообщении.

Также известно, что 23-24 сентября делегация ГД во главе с Володиным примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

По словам издания, на совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности.

Узбекистан и Россия активизируют сотрудничество по парламентской линии >>

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов договорились об активизации сотрудничества по парламентской линии в 2018 году.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016-го в Москве, второе - 27-28 июня 2017 года в Сеуле.

Теги:
официальный визит, визит, Госдума РФ, Госдума, Вячеслав Володин, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дружеский шарж, подаренный первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое
"Новые критерии" Второй мировой в Польше
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054