МИД Узбекистана заинтересован в укреплении отношений с Иорданией

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хашимитского Королевства Иордания Салехом Ахмадом Аль-Жаварнехи, сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили дальнейшее развитие и наращивание узбекско-иорданских взаимосвязей по всем направлениям.
Отмечалось, что в политической сфере созданы благоприятные условия для развития и укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.
Предстоящий первый раунд межмидовских политических консультаций в Аммане, как подчеркивалось, позволит определить наиболее перспективные направления взаимодействия, чтобы сконцентрировать совместные усилия на их реализацию.
Собеседники также обменялись мнениями по конкретным предложениям по дальнейшей институализации узбекско-иорданского диалога.