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Здание МИД Узбекистана

МИД Узбекистана заинтересован в укреплении отношений с Иорданией

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Предстоящий первый раунд межмидовских политических консультаций в столице Иордании городе Аммане, как подчеркивалось на встрече, позволит определить наиболее перспективные направления взаимодействия, чтобы сконцентрировать совместные усилия на их реализацию.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хашимитского Королевства Иордания Салехом Ахмадом Аль-Жаварнехи, сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана.

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В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили дальнейшее развитие и наращивание узбекско-иорданских взаимосвязей по всем направлениям.

Отмечалось, что в политической сфере созданы благоприятные условия для развития и укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Предстоящий первый раунд межмидовских политических консультаций в Аммане, как подчеркивалось, позволит определить наиболее перспективные направления взаимодействия, чтобы сконцентрировать совместные усилия на их реализацию.

Собеседники также обменялись мнениями по конкретным предложениям по дальнейшей институализации узбекско-иорданского диалога.

Теги:
Узбекистан, Посол, МИД Узбекистана



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