18:34 04 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Сельские женщины Узбекистана

Мирзиёев подписал закон, утверждающий охранный ордер для женщин

ФАО
Политика
Получить короткую ссылку
217 0 0

Охранный ордер является мерой воздействия на притесняющих женщину или совершивших в отношении нее насилие.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий введение для защиты женщин от притеснения и насилия специального документа (охранного ордера), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее закон был принят законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом.

Согласно документу, жертва притеснения и насилия имеет право обратиться в органы внутренних дел и получить охранный ордер.

Подписано: любое притеснение женщин незаконно >>>

Охранный ордер является мерой воздействия на притесняющих женщину или совершивших в отношении нее насилие. Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта или угрозы притеснения и насилия сроком до 30 дней и может быть продлен также не более чем на 30 дней.

Уполномоченные органы, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия, обязаны ознакомить жертву с информацией о механизмах защиты и видах оказываемой помощи.

Женщина голосует на избирательном участке
© Sputnik / Валерий Мельников
Еще больше женщин смогут стать госслужащими в Узбекистане
Напомним, что в Узбекистане могут квотировать должности на госслужбе по гендерному принципу. Для обеспечения гендерного равенства в государственной службе должности для сотрудников одного пола могут быть временно квотированы.

В целях выявления и устранения норм в законодательстве, допускающих гендерную дискриминацию, будет проводиться гендерно-правовая экспертиза этих актов и их проектов.

Законом установлено, что лицо, посчитавшее себя подвергнутым дискриминации по гендерному признаку, имеет право обратиться в суд.

Теги:
законодательство, новый закон, закон, защита прав человека, защита прав и свобод, насилие, права женщин, женщина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый звонок в Ташкенте
Радость, танцы и розовые очки: в Ташкенте прошли школьные линейки
Церемония открытия филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
Узбекистан готовит кадры для АЭС: в Ташкенте открылся филиал МИФИ
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054