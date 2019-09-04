Мирзиёев подписал закон, утверждающий охранный ордер для женщин

Охранный ордер является мерой воздействия на притесняющих женщину или совершивших в отношении нее насилие.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий введение для защиты женщин от притеснения и насилия специального документа (охранного ордера), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Ранее закон был принят законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом.

Согласно документу, жертва притеснения и насилия имеет право обратиться в органы внутренних дел и получить охранный ордер.

Подписано: любое притеснение женщин незаконно >>>

Охранный ордер является мерой воздействия на притесняющих женщину или совершивших в отношении нее насилие. Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта или угрозы притеснения и насилия сроком до 30 дней и может быть продлен также не более чем на 30 дней.

Уполномоченные органы, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия, обязаны ознакомить жертву с информацией о механизмах защиты и видах оказываемой помощи.

Напомним, что в Узбекистане могут квотировать должности на госслужбе по гендерному принципу. Для обеспечения гендерного равенства в государственной службе должности для сотрудников одного пола могут быть временно квотированы.

В целях выявления и устранения норм в законодательстве, допускающих гендерную дискриминацию, будет проводиться гендерно-правовая экспертиза этих актов и их проектов.

Законом установлено, что лицо, посчитавшее себя подвергнутым дискриминации по гендерному признаку, имеет право обратиться в суд.