Мирзиёев подписал закон, утверждающий охранный ордер для женщин

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий введение для защиты женщин от притеснения и насилия специального документа (охранного ордера), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Ранее закон был принят законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом.
Согласно документу, жертва притеснения и насилия имеет право обратиться в органы внутренних дел и получить охранный ордер.
Подписано: любое притеснение женщин незаконно >>>
Охранный ордер является мерой воздействия на притесняющих женщину или совершивших в отношении нее насилие. Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта или угрозы притеснения и насилия сроком до 30 дней и может быть продлен также не более чем на 30 дней.
Уполномоченные органы, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия, обязаны ознакомить жертву с информацией о механизмах защиты и видах оказываемой помощи.
В целях выявления и устранения норм в законодательстве, допускающих гендерную дискриминацию, будет проводиться гендерно-правовая экспертиза этих актов и их проектов.
Законом установлено, что лицо, посчитавшее себя подвергнутым дискриминации по гендерному признаку, имеет право обратиться в суд.