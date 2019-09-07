УзЛиДеп и "Единая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве

Представители Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) находится с визитом в Москве по приглашению российских коллег.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Москве состоялись межпартийные консультации между российской партией "Единая Россия" и УзЛиДеп, сообщает пресс-служба Движения предпринимателей и деловых людей Узбекистана.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и подписали Соглашения о взаимодействии.

В рамках достигнутых договоренностей планируется проводить совместные консультации, обмен опытом в области партийного строительства и встречи с экспертами в этой сфере.

Кроме того, стороны намерены развивать межпартийные связи на региональном уровне, в том числе, между представителями деловых кругов. Среди направлений взаимодействия - контакты между молодежными и женскими партийными организациями, участие в совместных форумах и мероприятиях.

В конце этого года в Узбекистане пройдут очередные выборы депутатов Олий Мажлиса. Точная дата голосования официально еще не объявлена.

Ранее председатель Центризбиркома Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов, выступая на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" в Москве, пригласил своего российского коллегу - Эллу Памфилову посетить республику в декабре этого года в качестве наблюдателя на парламентских выборах.