Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса уже к 2021 году

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает РИА Новости.

Мирзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы.

В частности, глава государства указал на необходимость завершения работ по космическому зондированию до конца 2020-го. Это позволит дать достоверную оценку реального состояния земель и посевов.

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Необходимо получать исчерпывающую информацию о вегетативном процессе, мелиоративном состоянии, уровне минерализации и влажности почвы, что будет способствовать увеличению урожайности на 25-30%.

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Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал указ о развитии космической деятельности в республике и создании Агентства космических исследований и технологий "Узбеккосмос".

В задачи "Узбеккосмоса" будет входить реализация государственных программ развития космической отрасли в Узбекистане, развитие инфраструктуры космической отрасли, исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ, а также содействие государственным органам в повышении эффективности решения задач путем применения стратосферных и других беспилотных летательных и космических аппаратов дистанционного зондирования земли и спутниковой связи.