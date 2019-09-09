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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии посетит Ташкент

© MFA of Georgia / Facebook
Политика
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В этом году исполнилось 25 лет с начала установления дипломатических отношений между странами.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкент 10 сентября прибудет делегация Грузии во главе с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

В программе визита — двусторонние переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Кабмине и Министерстве иностранных дел. Ожидается, что стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.

Парламент Грузии 8 сентября утвердил обновленный состав правительства во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария, пишет Sputnik Грузия. Давид Залкалиани сохранил свой пост министра иностранных дел. Это ведомство он возглавляет уже почти полтора года. До этого он более 5,5 года был первым заместителем министра иностранных дел и представлял Грузию на всех международных переговорах, в том числе в Женеве.

У Залкалиани 27-летний опыт работы в дипломатии. На посту главы МИД он занимался расширением международного сотрудничества Грузии, активно позиционируя страну на международной арене.

Теги:
МИД Узбекистана, внешняя политика, политика, Грузия, Узбекистан



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