Абдулазиз Камилов встретился со спецпосланником МИД Норвегии

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял специального посланника МИД Королевства Норвегия по выдвижению кандидатуры страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН Кнута Воллебека. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Подчеркивалось, что Узбекистан и Норвегия выступают за развитие взаимовыгодных отношений в различных областях, в том числе в рамках ООН. В этом контексте на встрече была выражена признательность правительству Норвегии за поддержку инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Многопартнёрского трастового фонда под эгидой ООН по человеческой безопасности для региона Приаралье и выделение для него финансовых средств.

Стороны констатировали необходимость активизации политического диалога и развития связей между законодателями двух стран. Было предложено продолжить после многолетнего перерыва практику проведения регулярных межмидовских политических консультаций, а также рассмотреть возможность организации депутатских групп по межпарламентскому сотрудничеству.

Отмечалось, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества могло бы стать развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В настоящее время показатели в данной сфере свидетельствуют о наличии значительного потенциала. В этой связи озвучено предложение о создании узбекско-норвежского органа, координирующего экономическое сотрудничество.