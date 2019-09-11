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Узбекистан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества

Узбекистан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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В ходе дискуссии стороны выразили заинтересованность в укреплении и развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, прибывшим в республику с рабочим визитом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Купол над зданием президентского дворца в Тбилиси.
© Sputnik / Катерина Совдагари
Главы МИД Узбекистана и Грузии поздравили друг друга

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю знаменательной даты в истории двух стран – 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.
В ходе дискуссии стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Двусторонний товарооборот за 7 месяцев текущего года вырос более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Рукопожатие
© Sputnik / Тигран Меграбян
Ташкент и Тбилиси обсудили сотрудничество в сфере миграции

Начатое 16 июля регулярное авиасообщение между Ташкентом и Тбилиси открывает новые возможности для установления прямых связей между предпринимателями двух стран, наращивания взаимодействия в туристической сфере, а также способствует расширению научно-технических и культурно-гуманитарных обменов.
На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной проблематике, в том числе по вопросам взаимодействия в рамках ООН и других организаций.

Теги:
сотрудничество, Грузия, МИД Узбекистана



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