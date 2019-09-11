Узбекистан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества

В ходе дискуссии стороны выразили заинтересованность в укреплении и развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, прибывшим в республику с рабочим визитом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю знаменательной даты в истории двух стран – 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Грузией.

В ходе дискуссии стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Двусторонний товарооборот за 7 месяцев текущего года вырос более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Начатое 16 июля регулярное авиасообщение между Ташкентом и Тбилиси открывает новые возможности для установления прямых связей между предпринимателями двух стран, наращивания взаимодействия в туристической сфере, а также способствует расширению научно-технических и культурно-гуманитарных обменов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной проблематике, в том числе по вопросам взаимодействия в рамках ООН и других организаций.