Аким Араванского района успокоил население на границе с Узбекистаном

Ранее жителей одного из сел Кыргызстана обеспокоила установка ограждений узбекскими военными.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Аким Араванского района провел разъяснительную работу в селе Керкидан Тоо-Моюнского айыльного аймака Ошской области, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Жители выражали беспокойство, что военнослужащие Узбекистана стали проводить работы по установке ограждений на участке кыргызско-узбекской границы в районе Керкиданского водохранилища.

Кыргызстанцы посчитали, что установка ограждений незаконна, и собрались на участке, где провели стихийный митинг. Ситуацию усугубило присутствие военной техники Узбекистана.

Однако прибывший на место аким объяснил, что узбекские военные огораживали "свой" участок возле водохранилища Керкидан.

"Этот участок был описан в процессе двусторонних переговоров, проводимых соответствующими ведомствами. Но опознавательные знаки границы пока не установлены. Правоохранительные органы уже провели с населением разъяснительную работу. В данный момент обстановка стабильная, люди разошлись", — рассказал Айтибаев.