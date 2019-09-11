Аким Араванского района успокоил население на границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Аким Араванского района провел разъяснительную работу в селе Керкидан Тоо-Моюнского айыльного аймака Ошской области, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Жители выражали беспокойство, что военнослужащие Узбекистана стали проводить работы по установке ограждений на участке кыргызско-узбекской границы в районе Керкиданского водохранилища.
Кыргызстанцы посчитали, что установка ограждений незаконна, и собрались на участке, где провели стихийный митинг. Ситуацию усугубило присутствие военной техники Узбекистана.
"Этот участок был описан в процессе двусторонних переговоров, проводимых соответствующими ведомствами. Но опознавательные знаки границы пока не установлены. Правоохранительные органы уже провели с населением разъяснительную работу. В данный момент обстановка стабильная, люди разошлись", — рассказал Айтибаев.