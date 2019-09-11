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Аким Араванского района успокоил население на границе с Узбекистаном

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Ранее жителей одного из сел Кыргызстана обеспокоила установка ограждений узбекскими военными.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Аким Араванского района провел разъяснительную работу в  селе Керкидан Тоо-Моюнского айыльного аймака Ошской области, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Жители выражали беспокойство, что военнослужащие Узбекистана стали проводить работы по установке ограждений на участке кыргызско-узбекской границы в районе Керкиданского водохранилища.

Кыргызстанцы посчитали, что установка ограждений незаконна, и собрались на участке, где провели стихийный митинг. Ситуацию усугубило присутствие военной техники Узбекистана.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Однако прибывший на место аким объяснил, что узбекские военные огораживали "свой" участок возле водохранилища Керкидан.

"Этот участок был описан в процессе двусторонних переговоров, проводимых соответствующими ведомствами. Но опознавательные знаки границы пока не установлены. Правоохранительные органы уже провели с населением разъяснительную работу. В данный момент обстановка стабильная, люди разошлись", — рассказал Айтибаев.

Теги:
пограничники, госграница, граница, границы



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