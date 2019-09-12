Путин: слюнтяй не может стоять во главе государства

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Слюнтяй не может возглавлять государство, в котором живут такие добрые и мужественные люди, как в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер 11 сентября встретился в Ботлихе с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

Один из присутствовавших заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно", — ответил Путин.

Президент подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди".

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Ботлих — самое большое село западного Дагестана, там проживают около 13 тысяч человек. Рядом с ним расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад Вооруженных сил России.

В Ботлихском районе в эти дни, как и во всем Дагестане, отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, вторгшихся в республику. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось "освобождение" мусульман.

По данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.