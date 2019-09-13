14:35 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Передача портфеля из рук в руки

Назначен новый хоким Яккасарайского района

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (326)
44 0 0

На посту хокима Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов сменил Бахтиёра Шамуратова, который стал главой Сергелийского района.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На должность главы Яккасарайского района назначен Анвар Сайфутдинов, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Сайфутдинов является депутатом Юнусабадского районного Кенгаша народных депутатов. С 2004 года работал исполнительным директором ООО Navro’z-FT, а также занимал руководящие посты в Sanico Trading — "дочке" Shinkonrakttorg и ООО Sanico Group.

В хокимияте Ташкента поздравили Анвара Сайфутдинова и выразили надежду, что он преуспеет на новом ответственном посту.

Анвар Сайфутдинов назначен хокимом Яккасарайского района.
Хокимият Ташкента
Анвар Сайфутдинов назначен хокимом Яккасарайского района.

Ранее главой Яккасарайского района был Бахтиёр Шамуратов. Он стал хокимом Сергелийского района. Предшественника Шамуратова Нозима Хусанова недавно представили в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (326)
Теги:
назначение, Узбекистан, Хокимият Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Изделия из искусственного янтаря на фестивале ремесел в Коканде
Вековые корни и сапоги эпохи Тамерлана: фестиваль ремесел в Коканде – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054