Назначен новый хоким Яккасарайского района

На посту хокима Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов сменил Бахтиёра Шамуратова, который стал главой Сергелийского района.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На должность главы Яккасарайского района назначен Анвар Сайфутдинов, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Сайфутдинов является депутатом Юнусабадского районного Кенгаша народных депутатов. С 2004 года работал исполнительным директором ООО Navro’z-FT, а также занимал руководящие посты в Sanico Trading — "дочке" Shinkonrakttorg и ООО Sanico Group.

В хокимияте Ташкента поздравили Анвара Сайфутдинова и выразили надежду, что он преуспеет на новом ответственном посту.

Хокимият Ташкента Анвар Сайфутдинов назначен хокимом Яккасарайского района.

Ранее главой Яккасарайского района был Бахтиёр Шамуратов. Он стал хокимом Сергелийского района. Предшественника Шамуратова Нозима Хусанова недавно представили в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений республики.