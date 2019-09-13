Назначен новый хоким Яккасарайского района

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На должность главы Яккасарайского района назначен Анвар Сайфутдинов, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Сайфутдинов является депутатом Юнусабадского районного Кенгаша народных депутатов. С 2004 года работал исполнительным директором ООО Navro’z-FT, а также занимал руководящие посты в Sanico Trading — "дочке" Shinkonrakttorg и ООО Sanico Group.
В хокимияте Ташкента поздравили Анвара Сайфутдинова и выразили надежду, что он преуспеет на новом ответственном посту.
Ранее главой Яккасарайского района был Бахтиёр Шамуратов. Он стал хокимом Сергелийского района. Предшественника Шамуратова Нозима Хусанова недавно представили в качестве нового руководителя Министерства занятости и трудовых отношений республики.