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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, на что готов ради успешного развития Украины

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Президент Украины заявил, что готов меняться ради того, чтобы страна была успешной, и признавать свои ошибки.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал, к каким шагам он готов ради успешного развития страны. 

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"Я говорил, что хочу стать президентом, но остаться человеком. Мне кажется, что именно в это поверили люди, они хотят от президента, чтобы он был на их уровне. И не важно, у меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не бронзовею", — сказал Зеленский. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства также отметил, что всегда держит слово и поэтому "мало обещает".

Напомним, Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года. На выборах за него проголосовали 73,22% избирателей, его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан.

Теги:
Украина, политика, Владимир Зеленский



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