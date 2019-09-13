Камилов встретился с новым послом Франции в Узбекистане

Камилов поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов. На встрече особое внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Эмманюэля Макрона.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Франции Изабель Сервоз-Галлуччи, сообщает пресс-служба МИД.

Камилов поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов. На встрече особое внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Эмманюэля Макрона. Президент Узбекистана посещал Францию в 2018 году. Как отметили дипломаты, официальный визит открыл новую страницу в узбекско-французском многоплановом диалоге.

Стороны обсудили перспективы торговли и новых инвестиционных проектов.

К примеру, сегодня стало известно, что французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане. Проект реализуют в Самаркандской области.