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13 сентября 2019 года Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Посла Франции Изабель Сервоз-Галлуччи

Камилов встретился с новым послом Франции в Узбекистане

МИД Узбекистана
Политика
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Камилов поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов. На встрече особое внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Эмманюэля Макрона.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Франции Изабель Сервоз-Галлуччи, сообщает пресс-служба МИД.

Камилов поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов. На встрече особое внимание уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Эмманюэля Макрона. Президент Узбекистана посещал Францию в 2018 году. Как отметили дипломаты, официальный визит открыл новую страницу в узбекско-французском многоплановом диалоге.

АЭС Фламанвиль во Франции
REUTERS / Benoit Tessier
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Стороны обсудили перспективы торговли и новых инвестиционных проектов.

К примеру, сегодня стало известно, что французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане. Проект реализуют в Самаркандской области.

Теги:
Посол, посольство, Франция, Франция



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