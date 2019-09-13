Узбекистан предложил Турции и Казахстану работать сообща силами ПВО

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Министр обороны Баходыр Курбанов предложил своему казахстанскому коллеге Нурлану Ермекбаеву наладить взаимодействие сил ПВО двух стран совместно с Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава министерства обороны Казахстана прибыл в Узбекистан и провел переговоры с Баходыром Курбановым.

На встрече они обсудили план совместного сотрудничества сил противовоздушной обороны Узбекистана, Турции и Казахстана. Главная цель такой совместной работы - усилить безопасность на территории Центральной Азии.

Главы оборонных ведомств также обсудили недавнее участие военных Узбекистана и Казахстана в армейских международных играх АрМИ-2019.