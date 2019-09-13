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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае

Узбекистан предложил Турции и Казахстану работать сообща силами ПВО

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Политика
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Главная цель совместного сотрудничества сил противовоздушной обороны трех стран - усилить безопасность на территории Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Министр обороны Баходыр Курбанов предложил своему казахстанскому коллеге Нурлану Ермекбаеву наладить взаимодействие сил ПВО двух стран совместно с Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Глава министерства обороны Казахстана прибыл в Узбекистан и провел переговоры с  Баходыром Курбановым.

На встрече они обсудили план совместного сотрудничества сил противовоздушной обороны Узбекистана, Турции и Казахстана. Главная цель такой совместной работы - усилить безопасность на территории Центральной Азии.

Главы оборонных ведомств также обсудили недавнее участие военных Узбекистана и Казахстана в армейских международных играх АрМИ-2019.




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